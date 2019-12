Ben je ook zo benieuwd waar al die hype omtrent Untitled Goose Game nu vandaan kwam, maar heb je trouw gewacht op de PS4-release? Dan heb je vandaag mazzel, want deze grappige game is vanaf nu verkrijgbaar in de PlayStation Store.

Het idee van de game is simpel, je kruipt in de huid van een gans en het is aan jou om mensen het bloed onder de nagels vandaan te halen. Je hebt een simpele lijst met opdrachten, zoals het pesten van de tuinman, het afpakken van iemands bril, enzovoorts. Zodra je deze voltooid hebt ga je naar de volgende omgeving met een nieuwe lijst aan irritaties die je moet veroorzaken.

Je kunt de game hier aanschaffen in de PlayStation Store, de game heeft tot en met 2 januari een introductieprijs waarbij je 25% korting krijgt, waardoor het je dus slechts €14,99 kost.