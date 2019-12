Het Japanse Famitsu trok onlangs de dappere sokken aan en besloot Sony te vragen naar de geruchten die bestaan omtrent een fors geprijsde PlayStation 5 Pro van $1000. Dit gerucht werd in de wereld gebracht door een Japans blog genaamd Gamers Gate en heeft sindsdien flink wat stof doen opwaaien. Dit blog beweerde dat de PS5 uit moet komen op 4 december 2020 en dat de standaard versie $600 kost en de PS5 Pro versie een adviesprijs heeft van $1000.

Normaliter reageert Sony Interactive Entertainment niet op geruchten, maar voor dit gerucht uit hun thuisland maakten zij toch een uitzondering. Sony laat Famitsu weten dat de geruchten die Gamers Gate heeft verspreid niet kloppen. Dit geldt voor zowel de releasedatum als de bekendgemaakte prijzen omtrent de consoles.

Alle verspreide informatie door Gamers Gate klopt dus niet, zo heeft Sony officieel laten weten. De PlayStation 5 komt uit in het najaar van 2020, maar het uiterlijk, de prijs en of er überhaupt meerdere modellen zijn is nog niet aangekondigd. De verwachtingen zijn dat Sony begin volgend jaar een persevenement organiseert waar de meeste details uit de doeken gedaan worden.