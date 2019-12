Vorige week onthulde Microsoft de volgende generatie Xbox die de wat ‘onhandige’ naam Series X had gekregen. Nu blijkt echter dat de term Series X niet de specifieke naam van de nieuwe generatie Xbox is, maar meer dient als een verzamelnaam voor meerdere modellen. De nieuwe Xbox console heet simpelweg Xbox, zo heeft een vertegenwoordiger van Microsoft tegenover Business Insider aangegeven.

Via de Game Awards zou die naam via ‘Xbox Series X’ gepresenteerd worden en zo had het tot leven moeten komen, maar dat is zo te zien niet helemaal gelukt nu het achteraf nog nader verklaard moet worden. De term Series X staat als referentie voor het modelnaam, dit laat de weg open voor meerdere modellen op de weg vooruit. Dat doet min of meer bevestigen dat Microsoft van plan is om met meerdere modellen van de nieuwe Xbox te komen.

Dat sluit aan op eerdere berichten omtrent de Lockhart en Anaconda, waarbij de eerste een goedkoper model is voor casual gamers. De Anaconda zou een duurdere variant zijn voor spelers die meer eisen. Meer specifiek werd nog aangegeven dat Microsoft de mogelijkheid openlaat voor meer consoles in de toekomst, ofwel een mid-gen revisie van huidige modellen op dat moment, zoals we dat ook deze generatie hebben gezien.

Sony heeft zelf ook al aangegeven dat ze ruimte zien voor betere modellen van de PlayStation 5 op termijn, waarmee de verwachting ontstaat dat beide bedrijven een soortgelijk pad zullen bewandelen als met de huidige generatie is gedaan.