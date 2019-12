Het was de bedoeling dat update 1.1.0 voor Ghost Recon: Breakpoint vandaag online zou gaan, maar dat is niet langer het geval. Ubisoft heeft aangekondigd dat ze de update naar half januari hebben uitgesteld om daarmee beter de kwaliteit te kunnen verzekeren. Spelers die zaten te wachten op betere AI, springmechanieken en andere verbeteringen zullen dus nog wat langer geduld moeten opbrengen.

Het uitstel heeft Ubisoft via Reddit bekendgemaakt met het onderstaande bericht. Hierin valt ook te lezen dat het beloofde Terminator evenement eveneens is uitgesteld naar half januari 2020. Het is jammer voor mensen die hier op zaten te wachten met het oog op de kerstvakantie, maar als het uiteindelijk de kwaliteit ten goede komt nemen we het uitstel graag voor lief.

“In our December Update we announced that we would have our next TU, 1.1.0, live on the 18th. After careful consideration by the development team, we are choosing to delay the release of the TU until the latter half of January to ensure its quality.

Our goal is to deliver you polished content and meaningful bug fixes, to do that we need a little more time. This means that the Terminator Live Event and the fixes referenced in the monthly update will be coming to you in the new year.

We appreciate your patience and understanding as we put the final touches on TU 1.1.0.”