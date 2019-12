De gemiddelde casual gamer heeft veelal slechts een handjevol platinum Trophies en de hardcore gamer vaak wat meer met tientallen platinum Trophies. Er zijn echter ook gamers die zich puur op deze Trophies richten en er enorm veel hebben, maar aan de uitdaging op zichzelf geen genoegen nemen.

YouTuber en Trophyjager PS4Trophies heeft een nieuw wereldrecord gezet door 50 platinum Trophies te behalen in een zit van 20 uur. Het doel was om 50 platinum Trophies te halen in 24 uur, wat dus overduidelijk gelukt is. Hierbij stonden wel een aantal voorwaarden vastgesteld, waaraan voldaan moest worden:

Alleen PlayStation 4 games, geen PlayStation 3 of Vita titels.

Alle games moesten nieuw zijn op zijn hoofdaccount, geen oudere titels opnieuw.

Stapelen was toegestaan, waardoor hij dezelfde game uit meerdere regio’s met aparte Trophylijsten opnieuw kon spelen.

Om dit binnen 24 uur te doen had hij 28:48 per game, inclusief laadtijden.

Er was ruimte voor pauzes, maar de tijd liep wel door.

Dit werd allemaal via een stream uitgezonden, maar die is (nog) niet terug te kijken. Desalniettemin is het een behoorlijke prestatie en via zijn account (PS_4Trophies) kun je checken dat hij dit echt voor elkaar gekregen heeft.

Leuk detail, deze gamer had 7 titels als back-up klaarstaan voor het geval één van de vijftig games kuren zou vertonen. Dit gebeurde voor zover we weten niet en nu is iedereen natuurlijk erg benieuwd naar welke games hij hiervoor gebruikt heeft.

Attack of the Toy Tanks

Himno

Mekabolt

Cybarian: The Time Traveling Warrior

Zeroptian Invasion

Iron Snout

36 Fragments of Midnight

Gravity Duck

Foxy Land

Bouncy Bullets

Mochi Mochi Boy

Super Weekend Mode

Daggerhood

FullBlast

Heroes Trials

Inksplosion

Jack N’ Jill DX

Metagal

Midnight Deluxe

Paradox Soul

Super Destronaut DX

Bouncy Bullets

Deep Space Rush

Bird Game+

Peasant Knight

Zeroptian Invasion

Midnight Deluxe

Attack of the Toy Tanks

Super Weekend Mode

Jack N’ Jill DX

Mekabolt

Daggerhood

FullBlast

Heroes Trials

Inksplosion

Metagal

Foxy Land

Gravity Duck

Mochi Mochi Boy

36 Fragments of Midnight

Iron Snout

Super Destronaut DX

Bird Game+

Zeroptian Invasion

Cybarian: The Time Traveling Warrior

Attack of the Toy Tanks

Daggerhood

Peasant Knight

Metagal

De meeste van de bovenstaande titels hebben een makkelijke platinum die gemiddeld gezien 15 tot 20 minuten kost om te behalen. Niet alles zal in Europa beschikbaar zijn in de PlayStation Store, maar als je graag je lijst wil aanvullen met platinum Trophies dan zijn dit de titels die je moet hebben.