Het is eerste kerstdag en we hopen dat je een mooie kerstavond hebt gehad. Voor velen is het vandaag en morgen nog steeds lekker ontspannen, genieten met familie en vrienden, alsook lekker relaxt gamen. Wellicht heb je ook wat mooie games voor kerst gehad en daar haken wij vandaag traditiegetrouw natuurlijk graag op in.

In samenwerking met Sony PlayStation geven we namelijk de game Erica voor de PlayStation 4 weg. Dit doen we tweemaal en het enige wat je moet doen om hier kans op te maken is een reactie achterlaten. Niet gek, toch? Veel makkelijker dan dat kan niet, dus laat je hieronder horen.

Voordat je begint met tikken, even een belangrijke mededeling : we zien bij dit soort acties erg vaak dat anonieme lezers meedoen. Dat mag natuurlijk, maar dat heeft geen enkele zin. Met een anonieme reactie is het voor ons onmogelijk om te achterhalen wie je bent, dus dan val je automatisch af.