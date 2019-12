PlayStation Now zal in 2020 uiteraard ook maandelijks updates krijgen en Sony heeft nu alvast bekendgemaakt welke titels we in januari mogen verwachten. In verband met de feestdagen heeft Sony op het PlayStation Blog aangegeven dat we drie nieuwe titels vanaf 2 januari in de bibliotheek van de service kunnen vinden.

Het gaat om Horizon: Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy en Overcooked! 2, waarvan de eerste twee natuurlijk de belangrijkste zijn. Vergis je echter niet in die laatste, want ook Overcooked! 2 is een bijzonder vermakelijke game om eens te proberen.

Horizon en Uncharted zullen tot 7 april beschikbaar zijn via PlayStation Now, nadien verdwijnen ze weer uit de bibliotheek.