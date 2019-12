Ontwikkelaar Saber Interactive blijft hun coöperatieve zombie-shooter World War Z voorzien van nieuwe content, en dat is deze maand niet anders. Sinds gisteren hebben we namelijk toegang tot een geheel nieuwe gratis modus, die al een tijdje door de ontwikkelaar geteased werd: Horde Mode Z is gearriveerd!

World War Z probeert vooral op te vallen door de toevoeging van erg indrukwekkende hordes zombies die genadeloos op de spelers afstormen. Gezien deze feature een waar hoogtepunt van de game bleek te zijn, leek het logisch een geheel eigen modus aan deze feature toe te wijden. In Horde Mode Z krijg je te maken met gigantische hordes die telkens in waves op je groep overlevenden afstormen.

Doordat je eigenlijk permanent te maken krijgt met een gigantisch aantal zombies, krijg je als speler toegang tot voldoende gepaste wapens. Lees: zware machinegeweren, explosieven, voertuigen die opgeblazen kunnen worden voor meer boem-effect en nog veel meer. Deze tools zijn heel belangrijk in de Horde modus en tussen de verschillende waves door krijg je telkens even tijd om je ‘tools of destruction’ terug aan te vullen.

Horde Mode Z is vanaf nu verkrijgbaar voor alle eigenaren van de basisgame, check de bijhorende trailer hieronder: