Het is weer die tijd van het jaar waarin we gezellig samen zitten met vrienden en familie en waarbij we samen liefdevol voor elkaar zijn. En wat brengt nu groepen mensen beter samen dan wat videogames spelen? Dat moet ook ontwikkelaar Ghost Town Games hebben gedacht, want Overcooked! 2, de game waarmee al vele vriendschappen gesneuveld zijn, heeft een gratis winter-update gekregen die nu verkrijgbaar is!

Deze Winter Wonderland update dient als een soort “feest voor alle 2019 DLC” en combineert dus allerlei elementen van verschillende updates die de game dit jaar kreeg. Je kan je tegoed doen aan vijf winterkeukens, waarbij je allerlei feestelijke gerechten op het bord moet toveren. De Horde modus krijgt bovendien nieuwe vijanden en twee nieuwe personages: Reindeer Chef en Present Head Chef.

Fijne feestdagen en vrede op aarde voor alle mensen?