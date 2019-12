London Studio wist eind mei vriend en vijand te verrassen met Blood & Truth, een fantastische VR-shooter die Hollywood-stijl actie echt tot leven wist te brengen. Sinds de release is de Britse ontwikkelaar flink bezig geweest met gratis updates, die bijvoorbeeld meer modi en uitdagingen toevoegden.

Zo vlak voor de feestdagen pakt London Studio lekker door middels de nieuwste update, die de zogeheten Rhythm Challenges introduceert. Zoals de naam misschien al doet vermoeden, moet je in deze modus een reeks doelwitten kapot schieten. Als het je lukt om op het ritme van de muziek de doelwitten te raken, krijg je steeds meer en meer punten. Tevens kun je voor amateur dj spelen in de DJ Booth.

Dit alles klinkt als een toffe variant op het uiterst succesvolle Beat Saber, die ook verkrijgbaar is voor PlayStation VR. Het ziet er in ieder geval naar uit dat we voorlopig weer even vooruit kunnen met Blood & Truth door de goede ondersteuning van London Studio. Ga jij met de Rhythm Challenges aan de slag?