Sly Cooper geldt als één van dé grootste PlayStation iconen, met maar liefst drie games op de PlayStation 2 en later nog een titel voor de PlayStation 3. Helaas is het sindsdien angstvallig stil gebleven rondom de capriolen van de gemaskerde wasbeer.

Hier kan echter verandering in komen, want de ontwikkelaar van de laatste game – Sanzaru Games – is dol op de platform/stealth-franchise en zou graag verder willen gaan met de wereld van Sly Cooper. Dit laat lead designer Mat Kraemer weten in een gesprek met Kinda Funny Games:

“We love Sly. We would love to come back to that world. We are always ready to dig into that and it was a great franchise to work on. It was a great project. So, all I can say is that if you guys want more Sly Cooper, let Sony know.”