One Piece: Pirate Warriors 4 staat in Europa voor maart 2020 op de planning en dat betekent dat we tot die tijd trailers mogen verwachten om ons voor te bereiden op die launch.

Ditmaal zijn er opnieuw een hoop trailers vrijgegeven, die verschillende personages in de schijnwerpers zetten. Zo zien we Kaido en Big Mom passeren, maar ook Crocodile en Monkey D. Luffy zelf.

Elk personage heeft ook zo zijn eigen unieke skills, die in de verschillende trailers geshowd worden. Check ze allemaal hieronder!

Kaido en Big Mom

Crocodile (Mr. O)

Monkey D. Luffy

Monkey D. Luffy (New World)