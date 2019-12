Afgelopen augustus kwam er in Japan een film uit gebaseerd op Ni no Kuni. Het was toen nog niet bekend of de film ook naar het Westen zou komen, maar daar is nu verandering in gekomen.

De Amerikaanse Netflix heeft laten weten dat Ni no Kuni in januari beschikbaar zal worden gesteld aan hun abonnees. Helaas is nog niet bekend of de film ook in Nederland zal worden toegevoegd aan de streamingdienst, omdat Netflix nog geen update voor januari gegeven heeft.

Het is dus even afwachten, maar er is een goede kans dat Ni no Kuni begin 2020 ook in Nederland zal worden aangeboden.