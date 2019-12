Aan de hand van een geregistreerd patent door Sony Interactive Entertainment heeft designer Snoreyn een concept design gemaakt van de DualShock 5. Dit is zo nauwkeurig mogelijk gemaakt aan de hand van de patenten en daarmee zie je ook meteen dat deze controller een stuk dikker is dan de DualShock 4.

Het is natuurlijk afwachten of de DualShock 5 er in het echt ook zo uit komt te zien, maar het geeft alvast een goed beeld van wat we kunnen verwachten. Het is ook apart om te zien dat de lightbar ontbreekt, of Sony dit daadwerkelijk doorzet blijft onzeker, aangezien er VR-ondersteuning is voor de PS5 en deze rust op de functionaliteit van de lightbar.

Check het concept design hieronder.