Met een gloednieuwe update wordt deze week weer nieuwe content aan Call of Duty: Modern Warfare toegevoegd. Het gaat onder andere om de klassieke maps Vacant en Shipment die naar de game komen. Met name die laatste is een bekend fenomeen in de MW-franchise en wordt ook beschikbaar gesteld als Gunfight-map.

Ook komt er een versie van Docks onder de naam ‘Over Winter’, die de kerstsfeer toevoegt aan de map. Dit alles is de volgende content drop van Season One, met ook nog eens nieuwe gelimiteerde speelmodi, skins en nog veel meer.

De trailer hieronder laat je de content, die vanaf vandaag beschikbaar is, in het kort zien.