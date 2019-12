Eerder dit jaar verscheen de Shadowkeep uitbreiding voor Destiny 2 en inmiddels is het nieuwe seizoen alweer van start gegaan. Nog geen tijd gehad om je aan Destiny 2 te wagen? Dan is dit de prijsvraag waar je aan mee moet doen, want wij kunnen je in één keer helemaal klaarmaken voor het spektakel.

Dat doen we door een groot pakket met allerlei goodies weg te geven, samen met de Deluxe Edition van Destiny 2: Shadowkeep, zodat je helemaal up-to-date bent. Op de afbeelding hierboven kan je al zien wat je in het pakket treft, maar hieronder nog even een specifieke opsomming.

Exemplaar van Destiny 2: Shadowkeep

Destiny 2: Gambit vest

Destiny 2: Shadowkeep T-shirt

Comic collection

Artwork boek

Destiny cap

Destiny thermoskan

Bungie beker

Met de thermoskan kan je een goede hoeveelheid koffie klaarzetten voor als je aangekleed met het T-shirt en vest aan je avontuur in het heelal begint. Maar voor het zover is, zul je natuurlijk wel aan een inzending moeten voldoen en die bestaat uit het volgende.

Opdracht: Leg ons uit waarom wij dit pakket naar jou moeten opsturen!

Heb je je uitleg klaar? Dan zien we je inzending graag tegemoet en daarvoor verwijzen we je naar de onderstaande stappen. Zet voor het gemak ook je adresgegevens er even bij; dat maakt het voor ons gemakkelijker mocht je als winnaar uit de bus komen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Destiny 2' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Bungie zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Bungie.