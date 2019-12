Ubisoft stelt uiteraard ook weer wat leuks beschikbaar voor de PSX-Sense najaarsactie en ditmaal betreft het een vol en gevarieerd goodiepakket. Dit pakket richt zich op twee games: Rainbow Six Siege en Far Cry 5. Twee totaal verschillende games, maar daarom niet minder leuke goodies.

Van Far Cry 5 tref je in dit pakket een figurine van Joseph Seed aan, samen met een T-shirt. Van Rainbow Six Siege tref je een T-Shirt, cap, Chibi, notitieboekje en nog wat andere leuke goodies in dit pakket. Kortom, liefhebber van de games van Ubisoft? Doe dan zeker even mee!

Je maakt kans op dit pakket als je de onderstaande drie vragen correct weet te beantwoorden.

Vraag 1: Hoe heet het fictieve gebied waar Far Cry 5 zich afspeelt?

Vraag 2: Hoeveel Operators tref je op dit moment in Rainbow Six Siege?

Vraag 3: Tegen wie neem je het op in Far Cry: New Dawn?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan zeker tijdig in door de onderstaande stappen te volgen. Zet bij je inzending ook even je adresgegevens, dat maakt het afhandelen gemakkelijker mocht jij dit mooie pakket winnen!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Ubisoft goodies' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Ubisoft zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 5 januari 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Ubisoft.