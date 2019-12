Nadat we de afgelopen dagen diverse prijsvragen hadden waarbij we goodies weggaven, is het nu tijd voor games. In samenwerking met Sony PlayStation mogen we namelijk een heel erg mooi pakket van games weggeven. Het gaat om drie titels die allen erg van elkaar verschillen, maar daarom niet minder de moeite waard zijn.

Spider-Man is al wat ouder, maar mocht je de game nog niet hebben, dan is dit je kans om die te winnen. Death Stranding is net uit en ook die zit in dit pakket. Afsluitend doen we er nog een exemplaar van Concrete Genie bij. Weet wel dat dit pakket uit codes bestaat, dus je zult geen fysieke exemplaren ontvangen.

Wil jij met Spider-Man (inclusief DLC), Death Stranding én Concrete Genie aan de slag? Dan nodigen we je uit om aan deze actie mee te doen. Om kans te maken op dit pakket met drie games, dien je ons op een creatieve manier uit te leggen waarom jij dit pakket zou verdienen.

Kom echt leuk uit de hoek; wees origineel en ludiek, dat zien we graag. Zielige verhalen liever niet, dus je zult aan de bak moeten om er wat moois van te maken. Wil je je inzending aanvullen met een tekening, audio-opname of video? Leef je uit!

Je inzending klaar? Dan dien je zoals altijd de onderstaande stappen te volgen!

Spider-Man

Death Stranding

Concrete Genie

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Sony PlayStation' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 7 januari 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.