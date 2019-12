Dit jaar spelen we niet een, maar zelfs twee keer Kerstman en dat doen we vandaag wederom in samenwerking met Sony PlayStation die twee leuke PlayLink titels beschikbaar heeft gesteld om weg te geven. Het gaat hier om Chimparty en Knowledige is Power: Decades, waarvan we downloadcodes als een setje weggeven.

Net zoals bij de prijsvraag van gisteren, hoef je ook vandaag niet al teveel moeite te doen om kans te maken. De enige opdracht is dat je hieronder reageert met een geregistreerd account en dan maak je automatisch kans!

Weet wel dat je e-mailadres in je profiel correct moet zijn, zodat we begin volgend jaar de codes naar je op kunnen sturen mocht je de winnaar zijn. Om je geheugen even op te frissen hieronder twee trailers van de games in kwestie.

Je kunt tot morgenavond 23:59 uur meedoen aan deze actie. Zoals al aangegeven zullen we de winnaar begin 2020 per mail benaderen.

Chimparty

Knowledge is Power: Decades