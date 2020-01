Op deze eerste dag van het nieuwe jaar hebben we niet één, maar zelfs twee prijsvragen. In samenwerking met Bigben Interactive mogen we namelijk een hele stapel games weggeven en die hebben we verdeeld over twee pakketten.

In grote lijnen lijken de twee pakketten erg op elkaar, maar er zit toch een klein verschil in. Omwille van die reden zetten we de twee pakketten even voor je op een rijtje.

Pakket 1

V-Rally 4

The Council

FIA Truck Racing

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

The Fisherman: Fishing Planet

Pakket 2

V-Rally 4

Spike Volleybal

The Fisherman: Fishing Planet

Tennis World Tour

FIA Truck Racing

Jij kunt één van deze twee pakketten winnen en daarvoor zul je de onderstaande vier vragen moeten beantwoorden.

Vraag 1: Waar staat ETRC bij FIA Truck Racing precies voor?

Vraag 2: In welk jaar speelt The Council zich af?

Vraag 3: Noem vijf automerken die aanwezig zijn in V-Rally 4.

Vraag 4: Hoeveel vissoorten zijn aanwezig in The Fisherman: Fishing Planet?

Weet jij de antwoorden? Dan kan je die zoals altijd weer via de mail insturen en daarvoor volg je de onderstaande stappen. Zet voor het gemak ook even je adresgegevens erbij, want dat maakt het afhandelen gemakkelijker, mocht je de winnaar zijn van één van deze twee pakketten.

Opmerkingen:

Sommige games kunnen in een slimcase geleverd worden. Final Fantasy XIV: Shadowbringers betreft de uitbreiding, je hebt de basisgame hiervoor nodig Zet bij je inzending welk pakket je voorkeur geniet.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Bigben pakket' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Bigben zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 8 januari 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Bigben.