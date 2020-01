Electronic Arts stelt dit jaar twee games beschikbaar voor onze najaarsactie en dat zijn Star Wars Jedi: Fallen Order en Anthem. Deze twee games kun je als één pakket winnen en als troostprijs hebben we nog een los exemplaar van Anthem beschikbaar.

Star Wars Jedi: Fallen Order werd erg goed ontvangen en moet je zeker gespeeld hebben. Driekwart jaar na de release is Anthem flink onder handen genomen, dus ook deze titel zal vast de moeite waard zijn. Beide games kan jij binnenkort dus spelen, mits je de prijsvraag wint.

Om kans te maken op deze games, dien je antwoord te geven op de onderstaande twee vragen en moet je een slagzin afmaken. Je zult dus even op onderzoek uit moeten en je creativiteit de vrije loop laten.

Vraag 1: Hoe heet de droid van Cal Kestis?

Vraag 2: Tussen welke (film)delen speelt deze game zich af?

Slagzin: Als Freelancer in Anthem zal ik orde op zaken gaan stellen, omdat…

Stuur jouw inzending in door de onderstaande stappen te volgen. Zet voor het gemak ook je adresgegevens er even bij, zodat we het snel kunnen afhandelen als je tot de winnaars behoort.

Opmerking: Anthem wordt geleverd in een slimcase als promo exemplaar.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Anthem

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Star Wars - Anthem' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en EA Games zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 9 januari 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door EA Games.