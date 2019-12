Blair Witch werd eerder dit jaar uitgebracht voor de Xbox One, maar sinds 12 december is deze game ook op de PlayStation 4 te spelen. Wij zijn druk met de review bezig en we hopen je later deze week meer over de game te kunnen vertellen.

Als je voorkeur echter een fysiek exemplaar geniet, dan zul je nog even geduld moeten hebben. Koch Media heeft aangekondigd dat zij de fysieke uitgave zullen verzorgen en die moet op 31 januari 2020 verschijnen. Anderhalve maand na de oorspronkelijke PS4-release dus.

Wil je de game nu al spelen, dan kan dat met een digitaal exemplaar. Die kost €29,99 in de PlayStation Store, zie hier.