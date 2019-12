Infinity Ward bracht gisteren weer een nieuwe update voor Call of Duty: Modern Warfare uit en die voegde wat nieuwe modi en maps aan de game toe. Daarmee wordt de game eens te meer verder uitgebreid met nieuwe content om zo de community bezig te houden.

Om het spelen van Call of Duty: Modern Warfare nog wat extra te motiveren, zul je dit weekend dubbel XP kunnen verdienen. Dit heeft Infinity Ward aangekondigd zonder daar specifieke details bij te geven, dus dat moeten we nog even afwachten.

Wil je snel ranken en nieuwe Tiers bereiken van de Battle Pass? Dan is het aan te raden dit weekend de game te spelen.