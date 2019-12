Keer op keer zien we weer verbazingwekkende creaties van Dreams voorbij komen en dat stipt telkens weer aan dat de mogelijkheden met de ‘game’ haast onbegrensd zijn. Spelers kunnen werkelijk alles in de game maken en daarmee gaan ze telkens een stapje verder.

Het namaken van bestaande games zien we al sinds de release van de eerste LittleBigPlanet, maar tooltjes ontwikkelen die ontwikkelaars ‘zelf ook’ gebruiken is een stap verder. Een speler van Dreams heeft namelijk een eigen motion capture tool gemaakt in de game en hoewel het niet zo accuraat is als wat de meeste grote studio’s inhouse hebben, mag gezegd worden dat het indrukwekkend is.

Het is een beetje provisorisch in elkaar gezet, gezien de speler een controller op zijn hoofd moet plakken en moet werken met wat draadjes, maar het resultaat is direct zichtbaar. Creatief, nietwaar?

Dang; thank you all so much for the positive reception! I really quite appreciate it. 🙂 Here’s a tease for the next few features that I have coming: expression recognition! pic.twitter.com/01YTG2HZhj

— TannicAlloy Dream Journal (@tannicalloy) December 18, 2019