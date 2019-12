Capcom heeft een reeks handelsmerken opnieuw vastgelegd en hoewel dat erg vaak gebeurt, betreft het ditmaal een reeks oude franchises waar de uitgever tegenwoordig weinig tot niets meer mee doet. De veronderstelling is dat het registreren van deze titels puur bedoeld is ter bescherming van, maar je weet maar nooit.

Het gaat om Dino Crisis, Vapire (Darkstalkers), Bionic Commando, Cyber Bots, Section Z en nog veel meer. Hier tref je een volledig overzicht van alle titels. Het zijn er nogal wat en het kan ook zijn dat ze deze titels opnieuw uitbrengen als bijvoorbeeld een collectie.

Ook is niet uitgesloten dat er remasters of remakes in de pijplijn zitten, gezien Capcom vrij veel van hun oudere games van een nieuw likje verf voorziet. De toekomst zal het leren.