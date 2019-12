Vorige maand kwam Star Wars Jedi: Fallen Order uit en de game wist goed in de smaak te vallen bij zowel fans van de franchise als gamers in het algemeen. Ook wij waren blij verrast met deze titel. Het ziet er nu naar uit dat de ontwikkelaar van deze game bezig is met een vervolg.

Respawn Entertainment is namelijk op zoek naar een senior software engineer, die een grote passie heeft voor Star Wars en wil werken aan een third-person adventure game. Aangezien Star Wars Jedi: Fallen Order ook onder hetzelfde genre valt, is de kans vrij groot dat het gaat om een vervolg op de eerder genoemde titel.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het om een geheel nieuwe game gaat die zich afspeelt in het Star Wars-universum, maar gezien het succes van Fallen Order lijkt die kans wellicht wat kleiner.