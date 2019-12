KT Racing wil met TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 een betere ervaring voorschotelen dan diens voorganger. Om dit voor elkaar te krijgen is één van de speerpunten voor het nieuwe deel betere physics. Dit laten zij nu zien in een nieuwe trailer.

De verbeterde physics moeten er onder andere voor zorgen dat je eventuele ongelukken kunt voorkomen. Tevens zal de grip van je motor anders aanvoelen in de bochten en je zal je motor ook in de juiste hoek moeten krijgen voor optimale wegligging. Dit en meer kun je zien in de onderstaande video.