Final Fantasy-fans zitten met smart te wachten op de remake van het zevende deel, maar Square Enix heeft zich ook beziggehouden met het origineel, die vier jaar geleden de overstap naar de PlayStation 4 maakte. Hier is namelijk een nieuwe patch voor uitgegeven.

De PS4-versie van de originele Final Fantasy VII was in vergelijking met andere consoles inferieur. Er was namelijk een vervelende muziek glitch aanwezig en de game liep niet lekker. Het heeft even geduurd, maar deze issues worden nu opgelost met de nieuwe update.

De volledige lijst met verbeteringen van patch 1.02 is als volgt: