Battle Royale-games zijn nog steeds ontzettend populair en diverse ontwikkelaars proberen hier hun eigen draai aan te geven. Iedere game wil immers net zo succesvol zijn als PUBG, Fortnite en Apex Legends, wat toch wel de grootste spelers in het genre zijn. Of Darwin Project ook zo’n succes wordt is afwachten, maar vanaf volgende maand kunnen we met deze game aan de slag

In Darwin Project speel je in matches met maximaal tien spelers die het tegen elkaar opnemen. De deelnemers maken gebruik van mêlee en diverse knalijzers. De grote twist van Darwin Project is dat er een Show Director is die de game van buitenaf kan beïnvloeden. Zo kan deze persoon allerlei zaken aanpassen, zoals wat de vereisten zijn om te winnen, alsook een atoombom laten afgaan, bijvoorbeeld.

Nadat Darwin Project langere tijd in early access op pc en Xbox One heeft gedraaid, verschijnt het in januari ook voor de PS4. De game is volledig gratis te spelen en hieronder krijg je een eerste indruk van deze titel. De exacte releasedatum is nog niet bekend.