Voor Dragon Ball fans begint het aankomende jaar goed, want op 17 januari verschijnt Dragon Ball Z: Kakarot al in de schappen. Nog een klein maandje wachten dus voordat het zover is, maar de fans kunnen nu al wel smullen van de cinematische openingsvideo van de game.

Kijkers die bekend zijn met de Dragon Ball Z anime herkennen ongetwijfeld de soundtrack, want dit is dezelfde als uit de show. Verder komen er een hoop personages voorbij die het later in de video tegen elkaar opnemen. De openingsvideo is zeker de moeite waard om te kijken en lijkt erg goed op de intro van de anime.