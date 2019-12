The Walking Dead heeft inmiddels al een aantal games op zijn conto staan, van wisselende kwaliteit. Waar Telltale’s The Walking Dead vol lof werd ontvangen, konden we The Walking Dead: Survival Instinct net zo goed met de grond gelijk maken. We hebben echter nog niet het laatste gezien van de bekende zombie-franchise, want we mogen begin 2020 weer met een nieuwe game aan de slag.

De game heet The Walking Dead: Saints and Sinners en het betreft hier een VR-titel. Ontwikkelaar en uitgever Skydance Interactive heeft daarbij al drie verschillende edities van de game aangekondigd, waarvan de Tower Edition ook een aantal fysieke goodies bevat. Denk bijvoorbeeld aan een rugzak, een lantaarn en een 16GB USB-stick. Daartegenover staat wel een vrij heftig prijskaartje van $149,99. Het is alleen nog niet bekend of deze editie ook naar Nederland komt.

Ten slotte is er nog een eerste trailer vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken.