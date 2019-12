Life is Strange 2 is nog maar net afgelopen (lees hier onze review) of Dontnod Entertainment is alweer over een eventueel volgend deel aan het nadenken. Alleen zal dit verhaal dan niet meer draaien om Sean en Daniel, dit vertellen co-creative director Michel Koch en schrijver Jean-Luc Cano in een gesprek met GameSpot.

Ze vinden namelijk dat hun verhaal klaar is, maar natuurlijk zien ze wel mogelijkheden om meer te doen in het gedeelde universum van Life is Strange:

“If we are going to work on another Life is Strange, it’s a shared universe so there are possibilities. But definitely as a full story, I think those games are both a beginning and an ending for them, and I think we really want to continue to explore new characters, new themes, and new ways of storytelling.”

Mocht je fan zijn van de eerste twee Life is Strange-games, dan is er kans dat Dontnod op een gegeven moment de franchise weer oppikt. Voor nu is de Franse studio echter hard bezig met Twin Mirror, die ergens volgend jaar moet verschijnen.