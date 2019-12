Dying Light is qua fanbase en ondersteuning één van de beste titels van de huidige generatie. Ruim vier jaar na de release van het origineel kwam ontwikkelaar Techland nog met updates die gratis content toevoegden.

Al die moeite betaalt zich nu ook uit, want de survival-horror game heeft onlangs de mijlpaal van 17 miljoen spelers bereikt. Dit liet Tymon Smektala weten aan Official Xbox Magazine. Dit is absoluut een mooi resultaat te noemen, zeker voor een – relatief oude – singleplayer game.

Inmiddels is Techland bezig met de ontwikkeling van Dying Light 2, die we ergens in de lente van 2020 mogen verwachten. De Poolse ontwikkelaar heeft aangegeven dat ze hun nieuwste game graag op dezelfde manier willen ondersteunen als het origineel, wat natuurlijk fantastisch nieuws is.