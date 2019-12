De games van 2020: Darksiders: Genesis – Vanuit het niets werd Nordic Games, nu bekend als THQ Nordic, een van de grootste uitgevers in het videogame landschap. Waar diens “voorganger” helaas faalde met een aantal toffe franchises in het portfolio, heeft THQ Nordic langzaam maar zeker een groot deel van dit portfolio tot zich genomen. Waaronder een favoriet: Darksiders. Hoewel de meningen over Darksiders 3 ietwat verdeeld waren, was het absoluut geen slechte game. Nu wil men met Darksiders: Genesis een toffe spin-off op de markt zetten. Beter gezegd, ze hebben al een toffe spin-off op de markt gezet, gezien de scores voor de pc-versie er niet om liegen. Maar komend jaar mogen wij ook op de PS4 aan de slag met deze game.

Darksiders: Genesis – Hoewel we natuurlijk al in onze preview het een en ander besproken hebben over deze game, blijkt ook uit de scores van onze collega critici dat Darksiders: Genesis een zeer aangename game is. Wij waren redelijk enthousiast met wat wij voorgeschoteld kregen op de gamescom, maar we waren ook wat bang voor de ontwikkelaars gezien de drukke periode waarin deze game op de markt zou worden gezet. Nu is de pc-versie al uit, maar de PlayStation 4 versie is toch even uitgesteld naar een wat rustigere periode, namelijk februari. Een slimme keuze wat ons betreft.

We benoemden al dat Darksiders: Genesis een spin-off is. Deze keer dus geen 3D hack & slash actie, maar een top-down game die veel gelijkenissen vertoont met de koning in het genre: Diablo. De game draait voornamelijk om de vierde ruiter van de apocalyse, Strife, maar ook War van de allereerste Darksiders is in dit deel weer speelbaar. Darksiders: Genesis is volledig in coöp te spelen, wat natuurlijk leuk is voor de liefhebbers van het genre. Wanneer je alleen speelt kan je dynamisch wisselen tussen Strife en War om zo elke situatie op de beste manier te benaderen. Ook hebben beide personages een eigen skilltree, die jij naar wens kan uitbouwen naarmate je vordert in de game.

Voorlopige verwachting: De scores voor de pc-versie verklappen eigenlijk al een beetje wat we kunnen verwachten. Een prima game, geen haar op ons hoofd die daar nu nog aan twijfelt. Of de PS4-port moet dusdanig rampzalig zijn, maar daar gaan we eigenlijk niet vanuit. Verwacht niet dat je aan Darksiders: Genesis net zo veel uur kwijt bent als aan zijn grote broers in hetzelfde genre, maar verwacht wel een erg vermakelijke game die de Darksiders-mythos weer wat verder uitbreidt. Wij zijn voornamelijk benieuwd naar het personage Strife en hoe deze zich dadelijk verhoudt. Er zijn hem natuurlijk twee lompe kerels en een tough-ass chick voorgegaan en om die drie te toppen moet je van goede huize komen.