Het concept design van de DualShock 5 controller die gisteren gepost werd leverde wat sceptische reacties op bij jullie als community. Wat veel mensen alleen niet weten is dat dit concept design weleens dichterbij de waarheid kan liggen dan gedacht en dat is omdat dit ontwerp afgeleid is van officiële patenten van Sony voor de next-gen controller.

Nu brengt de afbeelding van gisteren je maar tot zover, vandaar dat de designer nu een video gemaakt heeft. Degene die dit ontworpen heeft, is iemand die nauwkeurig heeft gekeken naar de patenten in plaats van zijn eigen fantasie te gebruiken.

Zie het resultaat hieronder, een controller die lijkt op een huwelijk tussen de Xbox-controller en de DualShock 4.