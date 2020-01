Na een hoop acties is het einde nu daar. Dit is de laatste prijsvraag in onze feestdagenactie en die organiseren we in samenwerking met Koch Media, dat een hele hoop games beschikbaar heeft gesteld. Omdat het er zo veel zijn en we flink willen knallen, hebben we de stapel games onderverdeeld in twee behoorlijk gevarieerde pakketten.

Jij maakt natuurlijk kans op één van de twee pakketten, maar voordat we bespreken wat je ervoor moet doen, zetten we eerst de inhoud van beide pakketten even op een rijtje.

Pakket 1

Yakuza 6: The Song of Life

Fist of the North Star: Lost Paradise

Catherine: Full Body

428 Shibuya Scramble

Nelke & the Legendary Alchemists ~ Ateliers of the New World ~

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

Pakket 2

The Surge 2

Age of Wonders: Planetfall

Farming Simulator 19

Attack on Titan 2: Final Battle

Pixark

Twee enorm verschillende pakketten die je kunt winnen en als je een voorkeur hebt, dan kan je dat natuurlijk in je inzending aangeven. Maar wat moet je nu precies doen om kans te maken op één van deze twee pakketten? Wel, het beantwoorden van vragen en de slagzin op een creatieve manier afmaken.

Vraag 1: Hoe heet het nieuwe personage in Catherine: Full Body, dat niet in het origineel zat?

Vraag 2: Wie is de ontwikkelaar van Age of Wonders en waar is deze ontwikkelaar gevestigd?

Vraag 3: Wie is de oprichter van CREO in The Surge 2?

Vraag 4: Wat is de Japanse naam van Attack on Titan?

Slagzin: Met deze games kom ik 2020 wel door, want…

Heb jij de antwoorden paraat staan en ben je creatief geweest met de slagzin? Dan is je inzending klaar en om die in te sturen volg je de onderstaande stappen. Zet voor het gemak ook je adresgegevens er even bij.

Opmerking: Sommige games worden in slimcase geleverd.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Games pakket' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Koch Media zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 12 januari 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Koch Media.