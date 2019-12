Remothered: Broken Porcelain treedt in de voetstappen van voorganger Remothered: Tormented Fathers, waarbij de game voortborduurt op het boeiende en sfeervolle universum wat ontwikkelaar Stormind Games heeft gecreëerd.

In de nieuwe trailer krijgen we toegang tot de Ashmann Inn, waar bovennatuurlijke gevaren op de loer liggen en we bij de gedachte al kippenvel krijgen. Als dit je thuis is voor de feestdagen, verwachten we dat niemand zomaar heimwee zal krijgen. Maar mocht je graag wat sfeer willen proeven, check dan zeker even de onderstaande beelden.

De game zal ergens in 2020 haar release zien. Een specifieke datum werd helaas nog niet gegeven.