London Studio bracht ons eerder dit jaar Blood & Truth voor PlayStation VR, wat een uitstekende game was. Sindsdien heeft die titel ook meerdere updates gekregen en dat is eerder deze week afgerond met een muzikale toevoeging. Nu de post-launch ondersteuning voor die game klaar is, gaat de ontwikkelaar zich bezighouden met een nieuwe titel.

Blood & Truth was ook commercieel een succes en we hopen op een vervolg, maar of dat vervolg er komt is vooralsnog afwachten. Wel weten we dat London Studio met een nieuwe game voor PlayStation VR aan de slag is gegaan, dat blijkt uit vacatures die door de ontwikkelaar online zijn gezet.

VR – Tech: Game AI Programmer

PlayStation London Studio is looking for an experienced AI Programmer to join the Gameplay team, working on their next exclusive virtual reality title following the recent launch of Blood & Truth on PSVR.

VR – Tech: Gameplay Programmer

Working with creatives and the wider technical team, you will utilize your experience and passion for developing gameplay, realizing the creative ambition for our next VR title.