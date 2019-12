Gisteren kon je een video bekijken van de DualShock 5 die door animatie artiest Giuseppe Spinelli vorm was gegeven. Dit nadat hij eerder renders van de nieuwe controller maakte op basis van vastgelegde patenten. Dat is niet het enige, want ook heeft hij een video gemaakt die de PlayStation 5 devkit van dichtbij laat zien.

De devkit is zo hier en daar gesignaleerd en valt vooral op vanwege de bijzondere vorm. Op basis van deze foto’s en vastgelegde patenten heeft hij nu ook een video van de devkit gemaakt en het resultaat is indrukwekkend. Of het 100% overeenkomt is wat lastig vast te stellen, maar het geeft in ieder geval een goed beeld van de console.

De devkit is wat ontwikkelaars gebruiken om games mee te maken, de uiteindelijke PlayStation 5 zal er hoogstwaarschijnlijk anders uit komen te zien.