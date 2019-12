Destiny 3 zal nog wel even op zich laten wachten als we Bungie mogen geloven. In een recent interview liet David Dague van Bungie weten dat het team nog meer dan voldoende inspiratie en ideeën heeft voor Destiny 2, en dat een derde deel vooralsnog niet voor de nabije toekomst bestemd is.

“I don’t have any good announcements to make about the next bold moves we’ll make in the franchise,”

“Right now our commitment and our attention is to make the seasons that will unfold over the course of the next year interesting and sustain a perennial story arc that will keep players engaged.”