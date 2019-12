De nieuwste hotfix voor Borderlands 3 is weer een feit en dit zorgt voor een hoop minder kopzorgen voor de Vault Hunters onder ons.

De patch omvat allerhande fixes, waardoor Maliwan Deathspheres minder overpowered zijn en dus makkelijker zijn te raken. Ook dropt Terror weer loot en loot zal niet meer onder de vloeren verdwijnen, enzovoort.

Decreased the shields and armor on Maliwan Deathspheres in the Takedown at the Maliwan Blacksite

The recent patch improved the navigation of the Deathspheres in the Takedown. As a result, these enemies have become much more difficult to track and hit. To balance this change, we are lowering their armor and shield values.