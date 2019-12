Liefhebbers van Japanse RPG’s zullen vast wel eens van de titel Hero Must Die hebben gehoord. Deze game heeft echter nooit het land van de rijzende zon verlaten, wat behoorlijk jammer is. Hero Must Die heeft namelijk een behoorlijk uniek concept en noemt zichzelf hierom ook de ‘anti-RPG’.

Nu kunnen wij in 2020 wel aan de slag met Hero Must Die. again, hoewel de specifieke releasedatum nog niet bekend is gemaakt. Dit zal een remake van het origineel voor onder andere de PlayStation 4 zijn.

Het idee van de game is dat jij als held begint met je maximale kracht, maar gaandeweg steeds zwakker wordt met nog slechts vijf dagen te leven. De onderstaande trailer is voornamelijk een aankondiging die wat meer over het verhaal duidelijk maakt. Rauwe gameplay-footage van deze remake is er helaas nog niet.