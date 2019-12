Nadat we al jaren niks meer van de Warriors Orochi-serie hadden vernomen, kwam in 2018 toch eindelijk weer een nieuw deel uit. Dit bleek gelukkig een prima game te zijn en dus is het niet heel gek dat Omega Force verder wil bouwen op de sterke fundering die ze reeds hebben gelegd. En daarom krijgen we volgend jaar Warriors Orochi 4 Ultimate.

De onderstaande trailer benadrukt nog even waarom dit de “ultieme” versie is. Namelijk dankzij de toevoeging van een Infinity modus, waarin je tegen eindeloze zeeën van vijanden moet vechten, een Challenge modus waarin je de hoogste score moet proberen te halen en de nodige verbeteringen aan de character progressie zijn in deze uitgave verwerkt.

Op 14 februari 2020 zullen wij hier aan de slag kunnen met deze versie. Voor mensen die het origineel in het bezit hebben bestaat er ook een digitale upgrade. Deze werkt voor zowel bezitters van de disc-versie als de digitale versie.