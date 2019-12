We zijn inmiddels al bij de derde uitbreiding voor One Piece: World Seeker aangekomen, namelijk ‘The Unfinished Map’. In dit nieuwe avontuur speel je als Trafalgar Law, die besluit een jongetje genaamd Roule te helpen met een kaart van Skypiea, die aan hem nagelaten is door zijn overleden vader.

In de trailer zien we al wat bekende vijanden voorbij komen, maar vooral een heel erg divers aanbod van gebieden. Deze uitbreiding zou weleens een interessante toevoeging kunnen worden aan het misschien wat middelmatige One Piece: World Seeker.

De nieuwe content verschijnt vandaag voor zo’n tien euro in de PlayStation Store, maar is natuurlijk inbegrepen bij de Season Pass.