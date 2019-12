Tom Clancy’s Rainbow Six Siege kwam eind 2015 uit, maar wordt vandaag de dag nog steeds heel erg veel gespeeld. De game zal voorlopig ook nog ondersteuning krijgen, maar een groot gedeelte van het ontwikkelteam zal zich nu wel gaan richten op andere games.

Ubisoft heeft via een video laten weten dat de bedenkers van Rainbow Six Siege – Xavier Marquis en Alexandre Remy – zich gaan bezighouden met andere projecten en zij nemen een aantal andere mensen mee. Volgens Marquis en Remy kan de game gemakkelijk verder zonder hun leiding.

Het team dat nu overblijft heeft in de loop der jaren geleerd van wat gamers verwachten van het spel, dus er zal voorlopig genoeg content blijven verschijnen. De toekomst van Rainbow Six Siege ziet er volgens Ubisoft erg rooskleurig uit.

“Leroy and the new core team have learned so much from Alex, Xavier and the rest. Leroy has a vision for the future of Rainbow Six Siege that everyone here in the studio is very excited about.”