Gisterenavond heeft 2K Games de eerste uitbreiding voor Borderlands 3 beschikbaar gesteld. Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot is verkrijgbaar voor de losse aanschafprijs van €14,99, maar wanneer je een Season Pass hebt kun je de uitbreiding gratis downloaden.

Gisteren was er alleen een klein probleem voor Season Pass houders, hierdoor kon deze groep de uitbreiding niet downloaden, maar dat is inmiddels opgelost.

Om bij The Handsome Jackpot te kunnen komen, moet je in Borderlands 3 toegang hebben tot Sanctuary III, je dient de proloog dus te voltooien. Check de launch trailer van de nieuwe uitbreiding hieronder.