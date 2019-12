Review: Blue Yeti X microfoon – In dit huidige decennium is gaming op verschillende vlakken erg veranderd. Het is anno 2019 heel gebruikelijk om anderen te zien gamen op Twitch, YouTube is een prima platform om gameplayvideo’s te kijken, en zo zijn er nog veel meer kanalen waar je terecht kunt voor je dagelijkse dosis gaming entertainment. De instap om zelf iets op te zetten via de genoemde platformen is ook dermate laag, dat iedereen hiermee aan de slag kan. Voor de beste kwaliteit zul je echter wel wat investeringen moeten doen en één daarvan is audio opname apparatuur. De Blue Yeti X is een goede doch prijzige (± €170,-) keuze, zo blijkt uit een uitvoerige test.

Een kind kan de was doen

Het merk Blue is bekend van zijn audio-opnameapparatuur en de kans is groot als je streamers of YouTubers in actie ziet, dat ze een microfoon van dit merk gebruiken. Het zijn relatief prijzige microfoons, maar dat is natuurlijk niet zonder reden. Blue streeft ernaar om een multifuncionele microfoon te leveren die uitstekend in staat is om aan de wensen van al zijn gebruikers te voldoen. Dat kan zich richten op het opnemen van audio voor games, maar ook zijn de microfoons geschikt voor studio opnames, podcast opnames en meer. Met name de Blue Yeti X is daar een perfect model voor, gezien die beschikt over allerlei functies om voor elke situatie het meest optimale resultaat te creëren.

Dit alles wordt in een mooi pakket geleverd dat bestaat uit vanzelfsprekend de microfoon, een snelstartgids, die meer dient als icoon uitlegformulier en een USB-kabel. De microfoon openklappen, gezien die naar binnen gevouwen zit voor ruimtebesparing, de USB-kabel verbinden en de software downloaden volstaat om met de microfoon aan de slag te gaan. Een kind kan de was doen, zo simpel is het. Pakt je pc de microfoon niet? Start deze even opnieuw op en de kans is groot dat het nadien als een tierelier werkt. De microfoon heeft niet heel veel om handen zo lijkt op het eerste oog en dat komt het gebruikersgemak ten goede, want het aansluiten is zo geregeld.

Strak design

Wel kan je wat vraagtekens plaatsen bij de gebruikte kabel, want die gaat van micro-USB naar gewoon USB. Voor gebruikers van USB-C is er geen kabel aanwezig en het is eigenlijk wat gek dat dat er niet ook bijgeleverd wordt. Nu zijn daar natuurlijk converters voor te koop, maar dat is een extra stap die je moet nemen. Goed, dat gezegd hebbende, valt er verder weinig op de microfoon aan te merken in aansluiten en gebruikersgemak. Het betreft hier een echt serieuze microfoon en dat zie je aan alles af. Allereerst is de microfoon relatief zwaar wat voornamelijk door de standaard komt waarmee de microfoon op een goede hoogte zit. Het is overigens – net zoals bij andere Yetimodellen – mogelijk om de microfoon van de standaard los te halen en deze te monteren op een arm, die je tevens bij Blue kunt aanschaffen.

Het loshalen gaat gemakkelijk door twee draaiknoppen los te maken aan de zijkant en aan de onderkant van de microfoon tref je schroefdraad om deze op de arm te monteren. Op die manier kun je je hele set-up nog wat flexibelere maken mocht je over een arm beschikken. Voor (zang) studio-opnames of podcastopnames is dat niet per se nodig, maar als je specifiek content wil opnemen voor en tijdens gaming, dan is zo’n arm natuurlijk een heel stuk gemakkelijker en dat kan dus prima in combinatie met deze microfoon. Daarmee is de microfoon in praktisch opzicht van alle functies voorzien en met een mat zwarte kleur dat afgewerkt is met zilverkleurige accenten, mag gezegd worden dat het een stijlvol product is dat zeker niet misstaat in je streaming/studio set-up. Kortom, het is een mooi ding dat een premium uitstraling kent en ook zo voelt.

Kraakhelder geluid

Iedereen die een beetje bekend is met het merk Blue weet dat de opnamekwaliteit van de audio erg goed is en dat is met deze nieuwe microfoon niet anders. Het geluid dat je inspreekt wordt iets warmer opgenomen, waardoor het voller klinkt. In een goed geïsoleerde omgeving zul je de beste audiokwaliteit krijgen waarbij je via het draaiwiel op de microfoon kunt bepalen hoeveel volume er opgepikt wordt. Daarnaast kent de microfoon een functie om omgevingsgeluid te dempen, waardoor het gros van niet-relevante audio weggefilterd wordt. Op basis van verschillende opname scenario’s kunnen we kort samenvatten dat het geluid heel erg goed klinkt waarmee de gemiddelde streamer/YouTuber prima uit de voeten kan. Mocht iets toch niet helemaal naar wens zijn? Dan kan je dat uitstekend tweaken met de software die je hiervoor kunt downloaden.

Perfect afstellen

Om de microfoon geheel naar wens in te richten kun je de Logitech G Hub software downloaden, wat een pakket is voor allerlei Logitech randapparatuur. Deze software wordt dus ook voor deze microfoon gebruikt, gezien Logitech tegenwoordig de eigenaar van Blue is. Met de software kun je heel veel subtiele details aanpassen om zo een perfecte balans te creëren in je opnames en dat kan je vervolgens weer als preset opslaan. De opties gaan vrij diep, waardoor je lang kunt sleutelen aan de meest ideale instellingen die voor jou de beste geluidskwaliteit bieden. De software is redelijk vanzelfsprekend, hoewel een iets uitgebreidere tutorial niet had misstaan voor meer context bij het geheel. Dit vanuit het oogpunt dat het voor nieuwkomers misschien niet even toegankelijk is als ze niet weten waar ze mee bezig zijn.

Met die software kan je enerzijds de input tot in detail afstellen. Anderzijds krijg je ook de mogelijkheid om de output naar je headset – die je via mini-jack op de microfoon kunt aansluiten – geheel naar wens af te stellen, waardoor je in elk opzicht de best mogelijke audio ervaring en kwaliteit krijgt. Als extra komt deze microfoon nu met wat geinige LED-features, die je naar voorkeur kunt instellen wat betreft de kleur. Vanzelfsprekend kent de microfoon een aantal ingebouwde features en die worden aangeduid met een kleurenschema. Denk aan audio-opnamevolume, maar ook het muten, de audiostand van de microfoon en meer. Alles staat standaard ingesteld, maar als dat niet naar wens is kan je het met de software aanpassen.

Net zoals het vorige Yeti-model kent ook deze microfoon een aantal standaard opname patronen. Dat gaat dan niet zozeer om het specifiek instellen zoals al aangehaald, maar meer om de opnamesituatie waar je de microfoon op af kunt stemmen. De vier functies zijn: Stereo, Cardioid, Omni en Bidirectional. De eerste modus spreekt voor zich, het neemt geluid links en rechts op wat goed is voor als je alles om je heen wilt opnemen met een focus op de geluidrichting van waaruit jij spreekt. Wil je dat alles gelijkmatig opgenomen wordt? Dan is de Omni modus de beste optie en voor gaming, muzikale doelstellingen en meer, is de Cardioid modus de ideale functie, gezien die modus zich echt op de spreekrichting van de persoon voor de microfoon focust.

Als laatste heb je nog Bidirectional en in die modus wordt de focus gelegd op opnames aan de voor- en achterkant van de microfoon. Dat is vooral interessant voor als je met een podcast aan de slag wilt gaan of als je bijvoorbeeld een interview afneemt. Deze vier functies verschillen vanzelfsprekend in audio opnamekwaliteit, gezien de opname vanuit een specifieke richting prioriteit krijgt. Het wisselen tussen deze modi gaat op een zeer gemakkelijke wijze, gezien je aan de achterkant van de microfoon een knop hebt om hiertussen te schakelen. Dat brengt ons ook bij het laatste punt en dat is dat het draaien en indrukken van knoppen op de microfoon tijdens gebruik gelukkig niet teveel impact heeft op de opnames. Ja, je zult het horen, maar het wordt genoeg onderdrukt door de microfoon, waardoor het niet teveel stoort.