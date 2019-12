Special: Gebrek aan toegankelijkheid Kojima erfgoed op de PS4 toont nood backwards compatibility aan – Sony heeft het jaar prachtig afgesloten met Death Stranding, zoveel is wel duidelijk. Niemand minder dan Hideo Kojima was verantwoordelijk voor deze titel. De beoordelingen waren behoorlijk uiteenlopend, maar één ding is zeker: het is een bijzondere game. Het is iets waar Hideo Kojima ook wel om bekend staat, bijzondere games. Death Stranding is namelijk niet de enige game die hij heeft gemaakt en zijn goede naam moet ergens vandaan komen. Hij heeft meerdere franchises op zijn naam staan, maar fans zijn het erover eens dat de grootste toch wel Metal Gear is. Vooral de Metal Gear Solid-saga kent zijn populariteit en de vele delen waren stuk voor stuk system sellers op alle Sony platformen. Sony is zich hier zeker van bewust, getuige de hype die ze aanzwengelden rondom de release van Death Stranding.

Vraagtekens

Nieuwkomers kunnen echter best hun vraagtekens zetten rondom de hype van Death Stranding. Wat is het voor game en wie is Kojima? Het zou niemand verbazen als menig nieuwkomer zich afvraagt waar deze hype op gebaseerd is. Mocht zo’n gamer zich wagen aan Death Stranding, dan kan het zo zijn dat diegene meer van Kojima’s werk wil spelen gezien de unieke aard van zijn titels. De Metal Gear Solid-saga is wat dat betreft een franchise die je eigenlijk niet mag missen. Je kan vooral op deze games de vingerafdrukken van Kojima terugvinden, die je ook zult herkennen in een Death Stranding. Of wat te denken van gamers die na Death Stranding weer eens terug zouden willen grijpen naar hun herinneringen aan Metal Gear Solid. En daar wringt de schoen een beetje, de beschikbaarheid van de games op de PlayStation 4 is niet optimaal en dat kan een groter probleem worden met meerdere franchises van Sony die ze misschien bij de volgende generatie opnieuw willen introduceren.

Dat brengt ons bij het volgende: mocht je meer games van Kojima willen spelen nadat je klaar bent met Death Stranding, dan is het aanbod op de PS4 beperkt. Terwijl Kojima van groot belang is geweest voor Sony, is het eigenlijk best vreemd dat je met moeite iets van zijn erfgoed op de PlayStation 4 kan spelen. Via PlayStation Now heb je de mogelijkheid om Metal Gear Solid 2, 3, 4 en Peace Walker te spelen, maar gezien het streaming betreft heb je te maken met compressie in beeldkwaliteit en input lag speelt een rol. Het zou zonde zijn om die games dan in mindere kwaliteit te ervaren. Het eerste deel van de Solid-saga is helemaal nergens te bekennen, gezien de PS4 geen ondersteuning biedt voor PS1 content, dus daar mis je dan al wat.

Toegankelijker

De PlayStation 3 was hier veel toegankelijker mee. De HD collectie was aan te schaffen op disc (en digitaal), zodat je de games native kon afspelen op je systeem zonder kwaliteitsverlies en ook de PS1-versie van het eerste deel uit de saga was aan te schaffen via de PlayStation Store. Sterker nog, ben je één van de weinigen die de eerste modellen van de PS3 nog in bezit heeft, dan kan je PS1 en PS2-discs gewoon afspelen dankzij backwards compatibility. Dat de PlayStation 4 slechte backwards compatibility heeft is een feit, maar ook is het raar dat Sony en Konami deze franchise niet op een betere manier weten aan te bieden dan nu het geval is. PlayStation Now is een optie, maar simpelweg een medium dat (nog) niet dé manier is om bij het grote publiek de wat oudere games bekend te maken.

Met ongeveer een miljoen gebruikers is PlayStation Now nog niet groot genoeg en om voor één serie specifiek een abonnement af te sluiten kan als een te hoge drempel aanvoelen. Het eerder aangehaalde kwaliteitsverlies kan ook een rol spelen. Als we bij de concurrent kijken, dan biedt Microsoft met Xbox Game Pass wel de mogelijkheid om de HD collectie (zonder Peace Walker) native op je console af te spelen. In die zin is de toegankelijkheid een stuk beter. Wat de precieze reden of oorzaak is, dat is vooralsnog een raadsel. Want waarom hebben Sony en Konami niet een overeenkomst waarbij de Metal Gear Solid-games op een goede manier te spelen zijn, buiten PlayStation Now? Biedt ze bijvoorbeeld als speelbare games via de PlayStation Store aan, want backwards compatibility biedt de PlayStation 4 op zichzelf al niet. Frappant genoeg zien we een andere franchise wel op de PlayStation 4, want je kunt Zone of the Enders 2 aanschaffen die specifiek voor de PS4 is uitgebracht, zelfs met VR-ondersteuning. Het eerste deel is vreemd genoeg weer spoorloos, over inconsistentie gesproken…

Er is een overeenkomst tussen Microsoft en Konami om de games aan te bieden via Xbox Game Pass, terwijl je zou denken dat die partij er minder belang bij heeft. Metal Gear Solid is immers meer aan PlayStation verbonden dan aan Xbox, dus Sony mag hier zeker wat meer werk van maken. Puur om het feit dat de games van grote waarde waren voor het PlayStation platform. Met het oog op de volgende generatie heeft Sony natuurlijk al mondjesmaat laten weten meer aandacht te besteden aan backwards compatibility. Hier zal PlayStation Now waarschijnlijk ook een rol in gaan spelen, maar hoe het er precies uit gaat zien is nog afwachten. De grotere vraag die hierbij ontstaat is of de backwards compatibility dan ook ondersteuning zal bieden voor games van de PlayStation 1 en 2.

Teveel moeite moeten doen

Dat brengt ons eigenlijk weer terug bij Death Stranding. Sony had het grote publiek warm kunnen maken door bijvoorbeeld te refereren naar het erfgoed van Kojima om daarmee duidelijk te maken waarom Death Stranding ook voor nieuwkomers interessant kan zijn. Want laten we eerlijk wezen, de trailers van Death Stranding waren absurd en mysterieus en spraken lang niet iedereen aan. Door zijn oudere games te spelen ontdek je dat er meer achter schuilgaat, waardoor de instapdrempel lager ligt. Liefhebbers van Kojima weten natuurlijk veel beter waar ze aan toe zijn en voor hun geldt dat ze nu niet echt terug kunnen grijpen naar de collectie van Kojima games op de PS4, dit vanwege de slechte toegankelijkheid en het gebrek aan backwards compatibility. Je wordt als het ware gedwongen je PS3 uit de kast te halen als je de games in de beste kwaliteit wilt spelen en dat is niet echt gebruiksvriendelijk.

Kortom, Sony mag wat zorgzamer omgaan met oude franchises, zeker als die aan de populariteit van het PlayStation platform hebben bijgedragen. Het is eigenlijk ook raar dat Sony met een exclusieve Kojima game pronkt, maar ondertussen het erfgoed van de man niet toegankelijk genoeg weet aan te bieden. Met het oog op de toekomst en als we het breder trekken, dan kan gesteld worden dat er nog veel werk aan de winkel is.