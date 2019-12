Review: Sennheiser GSP 370 Wireless Gaming Headset – Als iemand Sennheiser roept, dan gaan bij ons de belletjes direct rinkelen. Dit bedrijf staat al jaren garant voor goed geluid en het lijkt erop dat ze de komende tijd hun naam nog meer eer aan zullen doen. De GSP 370 is een mid-range headset die een behoorlijke belofte maakt; maar liefst 100 uur lang zou je wireless kunnen genieten van deze headset voordat je hem weer in de lader moet pluggen. Een gedurfde belofte, want meestal kom je van een koude kermis thuis. Hetzij de kwaliteit van het geluid waarop ingeleverd wordt, hetzij de batterijduur dat meer een marketingpraatje dan werkelijkheid is. Toch raden we je aan even verder te lezen, want niet alles is té mooi om waar te zijn.

Wat je ervan verwacht

Sennheiser loopt al wat langer mee met hun aparte gaming afdeling. Wat hierin bijna iconisch is, zijn de wat grotere en opvallende microfonen die aan hun headsets bevestigd zijn. Dit is niet anders bij de GSP 370. Hoewel opvallend, stoort het niet aan het design, dat gewoon strak en functioneel is. De hoofdband kan je makkelijk instellen door een schuiffunctie, waardoor iedereen de headset comfortabel op zijn hoofd kan zetten. Het is wel jammer dat de headset volledig van plastic is, want het mag dan een premium design hebben, zo voelt het niet per se aan. De earcups van de headset zijn ook niet bepaalde bewegelijk en dat is jammer, zeker als je nagaat dat de headset wat strakker om je hoofd zit. Als de earcups een maatje groter waren geweest, was het net iets comfortabeler voor de oren, want een beetje wrikken of draaien kan dus niet.

De headset voelt met zijn stevige plastic design wat stroef aan. Gelukkig is de headset niet zwaar, waardoor lange speelsessies geen straf zijn met dit model. De hoofdband heeft ook fijne stoffen kussens die nooit op je hoofd gaan drukken, dus storen doet het niet wat het comfort ten goede komt. Aan de rechter earcup heb je een groot draaiwiel waarmee je het volume kan reguleren. Aan de linkerkant zit de microfoon die je omhoog en omlaag kan klappen en wanneer je die omhoog doet, zal de headset automatisch naar de mute stand gaan. Een bekend systeem dat ook hier uitstekend werkt. Verder hebben de earcups leren kussens met een suède textuur afwerking, wat bijdraagt aan de premium look. Kortom, de headset ziet er prima uit.

Dit is waar Sennheiser goed in is

Leuk en aardig dat design, maar daar koop je deze headset niet per se voor, dat is natuurlijk het geluid. Wel, dat geluid is een waar genot om naar te luisteren. Zuivere tonen met een bescheiden bass zorgt ervoor dat elke game een mooie beleving is met deze headset op. Ondanks dat de headset tot de mid-range gerekend moet worden, is de performance binnen zijn prijsklasse bovengemiddeld. In vergelijking met andere headsets klinkt deze wat koeler, maar dankzij de goede mooie bass zal het nooit blikkerig worden. Het is vooral erg zuiver en het onderscheid in de verschillende tonen wordt duidelijk genoeg gepresenteerd. Ook over het volume hoef je je niet druk te maken, want de headset kan echt blazen. Daarmee doet de headset vooral wat het moet doen en dit model levert in die zin uitstekend werk.



Hoewel het een 2.0 headset is, klinkt het niet als 2.0. De standaard is natuurlijk 5.1 surround bij de meeste games, maar Sennheiser weet de output zodanig goed vertalen dat 2.0 eigenlijk als een volwaardige 5.1 beleving klinkt. Voetstappen zul je dus altijd secuur uit de juiste richting horen en dat is voor bijvoorbeeld competitieve gamers erg interessant. Mocht je er behoefte aan hebben, dan bestaat er ook een optie om in te stellen dat de output van de headset 7.1 is. Dit blijft hoe dan ook gesimuleerd en hoewel dit op zich ook prima klinkt, is de 2.0 output een stuk meer secuur en eigenlijk zelfs de betere optie voor games.

Software en functies

Via de Sennheiser website dien je de Gaming suite te downloaden. Via deze software kan je de headset updaten of met de geluidsopties aanklooien, evenals instellen of je de output in 2.0 of 7.1 wilt hebben. Sennheiser biedt een paar presets aan, voor bijvoorbeeld muziek, films of esports (games), maar je kunt dus via hun equilizer het geluid ook afmixen naar je eigen behoeftes. Op het eerste gezicht oogt het als wat simpele software, maar het gaat diep genoeg om de headset precies zo af te stellen als je wenst. Zo kun je naast de audio output ook de input van de microfoon instellen. Denk hierbij aan noise cancellation en andere opties die ervoor moeten zorgen dat je vrienden geen hoofdpijn van jouw stem krijgen. De microfoon is ook van een degelijke geluidskwaliteit, niks wereldschokkends, maar functioneel en je bent altijd duidelijk te horen.

Het is alleen wel een gemiste kans dat er geen optie bestaat om de game- en chataudio hardwarematig af te mixen. Dit is een bekend issue op de PS4 waar meer headsets mee kampen en om dit op te lossen zul je de audio in de game moeten instellen voor een juiste balans. Erg jammer, want gezien het prijskaartje (€200,-) was een onboard functie zeker geen overbodige luxe geweest. Het punt bij deze headset is dat het chatgeluid standaard te hard staat ten opzichte van het game geluid, je zult je vrienden dus moeten vragen hun microfoon wat zachter te zetten of je moet dit zelf via de game instellen. Het doet geen afbreuk aan de headset, maar zoals eerder aangehaald mag deze functie gezien het prijskaartje eigenlijk niet ontbreken.

Is het nu echt 100 uur?

De grote hamvraag van dit alles is natuurlijk: gaat de GSP 370 nu echt 100 uur mee? Om een beeld te schetsen, na vier dagen veel uren te hebben gemaakt met verschillende games en zelfs films, stond de batterij op 82%. Voor gebruik hebben we de headset volledig opgeladen en tot zover, zelfs tijdens het schrijven van de review hebben we niet één keer de headset in de lader hoeven te doen. Het is werkelijk een titaan van een accu wat er in deze headset zit, dus een volle game week hoeft bij de meeste gamers niet eens reden te zijn om naar de USB-kabel te grijpen. En mocht de headset richting de 10% gaan (wat nog steeds een flink aantal uren gebruik betekent), dan kan je de Bluetooth dongle inwisselen voor een micro-USB kabel om de headset bedraad te gebruiken terwijl hij oplaadt.

Ondanks de lange batterijduur zou je verwachten dat de headset hierdoor iets zwaarder zou zijn, maar dat is niet het geval. Met 285 gram is de headset eigenlijk juist erg licht te noemen. Dus Sennheiser heeft hier iets bijzonders in handen, want zelfs bij concurrenten mag je al tevreden zijn als je ongeveer de 30 uur weet te behalen met een draadloze headset. We kunnen dus met een gerust hart stellen dat de ongeveer 100 uur batterijduur geen broodje aap verhaal is en een terecht selling point voor deze headset is. Het valt vooral op dat er bijna niks op is ingeleverd om de 100 uur te behalen. Het geluid is zeer fijn, het gewicht is prima en de belangrijkste functies zitten er op. Hoewel de prijs €200,- is, kunnen we iedereen deze headset aanraden, ook de casual gamers; misschien zelfs juist de casual gamers omdat het zo lang mee gaat. De noodzaak om de headset telkens op te laden – wat hinderlijk kan zijn – valt helemaal in het niet met de batterijduur.