Laatst lieten we al weten dat er een grote update voor de Eerste Wereldoorlog shooter Verdun aan zat te komen en die update is nu uitgebracht. Met deze update wordt de hele game onder handen genomen wat gezien kan worden als een remaster. Het beste nieuws: deze update is geheel gratis.

Vrijwel alle aspecten van de game zijn aangepakt en voor een volledig overzicht van alle veranderingen kan je hier terecht. Om de release van deze ‘remaster’ te vieren kun je hieronder een trailer bekijken. Heb je Verdun op je PS4 staan? Dan kan je de update nu downloaden.